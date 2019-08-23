مجلس صلح بين مقيمين

تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله بين المقيم اليمني يحيى عبده والمقيم اليمني احمد محمد بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ سعد بن حمد بن صبيح آل مقبل والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان الزهيري القحطاني والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري والدكتور خالد بن سعد آل مقبل والشيخ عبدالرحمن بن فالح ال رحمان ال عاطف وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا شرط ولا قيد ، وقد ألقى الدكتور خالد بن سعدبن حمد آل مقبل كلمة بهذه المناسبة اثنى فيها على الله عزوجل ثم على القيادة الرشيدة وعلى الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية نالت استحسان الجميع .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا المجلس والفضل في ذلك لله ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله واللذان يدعمان مجالس الصلح بين المواطنين والمقيمين على حده ؛ لانها من مباديء ديننا الاسلامي الحنيف وصفات العرب الطيبين وعليها توجيهات ولاة الامر حفظهم الله ، كما اثنى الشيخان على اطراف القضية وعلى الشيوخ الحاضرين وخصوا الدكتور خالد بن سعد آل مقبل فان جهوده في هذه القضية ظاهرة وواضحة جزاه الله خيرا ، كما قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي لا ننسى في هذا المجال جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك وفقه الله .