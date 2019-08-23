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أخبار محلية > طبيب سعودي يقاضي شركة طيران أمريكية بعد التعامل معه بعنصرية
23/08/2019   5:25 م

طبيب سعودي يقاضي شركة طيران أمريكية بعد التعامل معه بعنصرية

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أقام طبيب سعودي مقيم في مستشفى “جاكسون ميموريال”، دعوى قضائية ضدّ شركة طيران أمريكية، متهماً إياها بالتمييز العنصري ضدّه.

وأوضحت مصادر وفقا لصحيفة “ميامي نيوز تايم” الأمريكية، أن الطبيب كان مسافراً لزيارة زوجته على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية من ميامي إلى واشنطن، قبل أن تتقدم الراكبة التي تجلس بجانبه بشكوى ضده للمضيفة.

وأشارت إلى أنه قبل الإقلاع بدقائق قليلة فُوجئ الطبيب بإعلان حالة الطوارئ وإنزاله من الرحلة من قِبل ضباط الأمن، حيث تم استجوابه لمدة ساعة كاملة قبل إطلاق سراحه، فيما لم يُسمح له بالسفر علي الرحلة نفسها؛ ما اضطره إلى الانتظار مدة خمس ساعات قبل السفر في رحلة أخرى.وفق “أخبار 24”.

وبيّن محامي المواطن، أن موكله خضع للتحقيق بسبب تفسير خاطئ من الراكبة لمحادثته مع زوجته عبر الهاتف، مشيرا إلى أن موكله لم يكن يشكل أي تهديد وتم التعامل معه بعنصرية بسبب مظهره العربي الإسلامي.

طبيب سعودي يقاضي شركة طيران أمريكية بعد التعامل معه بعنصرية

أخبار محلية
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