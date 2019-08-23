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أخبار محلية > المملكة تقدم طلبا لشركة يابانية لإدخال نظام نقل ومواصلات ذكي في مكة المكرمة لخدمة الحجاج والمعتمرين
23/08/2019   5:23 م

المملكة تقدم طلبا لشركة يابانية لإدخال نظام نقل ومواصلات ذكي في مكة المكرمة لخدمة الحجاج والمعتمرين

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أعلنت شركة “NEC” اليابانية لتكنولوجيا المعلومات تلقيها طلبا من المملكة لإدخال أنظمة نقل ذكية لشركات النقل والحافلات للعمل داخل مكة المكرمة، وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن النظام الذكي لأنظمة المواصلات (ITS) يعمل على جدولة عمليات النقل بدقة، ويتم من خلاله جمع الأجرة آلياً، وإدارة مواقع الحافلات ومتابعتها عبر نظام GPS.

وأضافت أن النظام سيدخل المملكة عام 2020 وسيشمل أكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع إلى ألفي حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن النظام يوفر للركاب معلومات عن الحافلات عبر شاشات تعمل بالطاقة الشمسية مثبتة في المحطات أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.وفق “أخبار 24”.

وأبان المدير العام لقسم حلول النقل والخدمات اللوجستية في الشركة، ريوجي ناكاجاوا، أن نظام النقل الذي سيدخل المملكة ذكي جداً، مضيفا أنه يستخدم حاليا في كل من هونج كونج وسنغافورة.

المملكة تقدم طلبا لشركة يابانية لإدخال نظام نقل ومواصلات ذكي في مكة المكرمة لخدمة الحجاج والمعتمرين

أخبار محلية
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