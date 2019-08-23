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اخبار رياضية > رسالة من “حمدالله” للنصراويين بمناسبة مرور عام على انتقاله إلى النادي
23/08/2019   5:23 م

رسالة من “حمدالله” للنصراويين بمناسبة مرور عام على انتقاله إلى النادي

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وجه لاعب نادي النصر، الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة إلى جمهور الفريق بمناسبة مرور عام على انتقاله إلى النادي.

وقال اللاعب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرت سنة على وصولي لهذا الفريق العالمي وتشرفت بحمل هذا القميص العريق”.

وأضاف: “أسأل الله أن يوفقني في مساعدة فريقي للفوز بالكثير من الألقاب إن شاء الله.. أحبكم”.

يذكر أن حمدالله (29 عاما)، احترف في أندية أوليسوند النرويجي وغوانغجو الصيني والجيش القطري، قبل أن ينتقل إلى نادي النصر في 23 أغسطس 2018.وفق “أخبار 24”.

رسالة من “حمدالله” للنصراويين بمناسبة مرور عام على انتقاله إلى النادي

اخبار رياضية
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