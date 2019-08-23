أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية الإطاحة بالمتورط الأساسي في عملية تهريب 61 ألف حبة “كبتاجون” إلى المملكة عبر مطار رفيق الحريري ببيروت.
وقالت مديرية الأمن الداخلي في بيان أصدرته اليوم (الجمعة) إنه بعد الرصد والمتابعة لتحركات المشتبه به، قامت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي برصده واستدراجه إلى محلة ميناء طرابلس وألقت القبض عليه يوم الإثنين الماضي.
وأبانت أن المقبوض عليه سوري الجنسية من مواليد عام 1991، وبتفتيشه عثر معه على الهاتف المستخدم في عملية التهريب، لافتة إلى أنه اعترف خلال التحقيقات بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من جنسيته، حيث قاموا بتوضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها.
وذكرت أنه اعترف باستخدامه هوية سورية مزورة بغية استخدامها لشحن المخدرات، وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبين أنه مطلوب للقضاء، مبينة أنه جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص، فيما يجري البحث عن بقية لمتورطين.
يذكر أن أجهزة الأمن اللبناني كانت قد أحبطت عملية تهريب حبوب “الكبتاجون” في أبريل الماضي، بمطار رفيق الحريري الدولي، حيث كانت موضبة داخل قطع للسيارات، ومعدة للتهريب إلى المملكة.
وفق “أخبار 24”.