أظهر مقطع فيديو متداول إدارياً بإحدى المدارس الابتدائية في الرياض، يعكف على أداء مهامه في تسجيل الطلاب رغم معاناته من المرض.
وبدا في الفيديو الإداري “عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغانم” جالساً في مكتبه بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالرياض، ويظهر أنبوب طبي للتغذية موصل عبر أنفه، حيث إنه لا يستطيع تناول الطعام أو الشراب عبر الفم.
وأوضح الغانم أنه أصيب بجلطة دماغية ولايزال يخضع للعلاج من آثارها، مبيناً أنه يتغذى حالياً عبر هذا الأنبوب فقط، داعياً الجميع للدعاء له بالشفاء التام.
من جهته، أوضح مصور الفيديو أن الإداري الغانم مشهود له بالانضباط والتفاني في عمله، إذ لم يتغيب عن الدوام طوال 37 سنة قضاها حتى الآن في العمل، داعياً مسؤولي وزارة التعليم لتكريمه لقاء ما يقدمه لسلك التعليم.
وفق “أخبار 24”.