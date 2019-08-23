خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الأهلي وضيفه العدالة، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بالجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش، في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي في الحصة الأولى من المباراة.
وأدرك العدالة هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، بواسطة اللاعب آليو سيسيه.
وتقاسم الفريقان نقطة التعادل في المركز الثاني والثالث بشكل مؤقت، بعد النصر المتصدر بثلاث نقاط، لحين انتهاء بقية مباراة الجولة.
وفق “أخبار 24”.