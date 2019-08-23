جوليانو: أضعنا الكثير من الفرص وحققنا الأهم

عرب لاعبو النصر عن سعادتهم بتحقيق الفوز في انطلاق مشوارهم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أرجع لاعبو ضمك خسارتهم أمام النصر لسوء الحظ وفارق الخبرات.
وأبان البرازيلي جوليانو قائد فريق النصر، إن أول مباراة في الموسم دائماً ما تكون صعبة، وقال: “صنعنا العديد من الفرص للتسجيل وفقنا في اثنتين ولم نوفق في العديد من الفرص لكن حققنا المطلوب”.
وأضاف “لعبنا أمام فريق جديد لديه طموحات، قدم أمام النصر مباراة كبيرة لكننا حققنا الفوز الذي يعد بداية المشوار للحفاظ على اللقب”.
فيما قال اللاعب عبدالرحمن عبيد مدافع فريق النصر “قدمنا مباراة قوية أمام ضمك الذي قدم مباراة كبيرة، البداية كانت مهمة للفريق، لم تكن المباراة سهلة أمام فريق صاعد.”وفق “الرياض”.
على الجانب الآخر قال اللاعب محسن ياجور مهاجم ضمك: “لعبنا ضد فريق منظم وحامل اللقب، المباراة كانت قوية، دخلنا المباراة بمنتهى التركيز لكن تأثرنا بالهدف الثاني، حاولنا العودة للمباراة في الشوط الثاني، لا يزال المشوار مبكراً ومع الوقت سيزداد الانسجام بين اللاعبين”.
وقال حارس ضمك شمس الدين رحماني: “رغم الخسارة كنا قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر لكن لم يحالفنا الحظ.. لدينا ثقة على تقديم موسم قوي وهدفنا البقاء”.