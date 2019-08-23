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اخبار رياضية > ماجد عبدالله يعلق على فوز النصر
23/08/2019   2:02 م

ماجد عبدالله يعلق على فوز النصر

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علق أسطورة نادي النصر السابق ماجد عبدالله على أول فوز للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ماجد : الحمدلله ثلاث نقاط هامة في افتتاح دوري سيدي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شكراً لإخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري وبإذن الله تتوالى الانتصارات.

وأضاف : شكراً للجماهير التي حضرت وننتظر حضور أكبر من عشاق العالمي، والحمدلله على سلامة النجم عبدالرزاق حمدالله وإن شاء الله بسيطه.وفق “أخبار 24”.

ونجح نادي النصر في هزيمة نظيره ضمك بهدفين مقابل لا شيء، في إطار الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ماجد عبدالله يعلق على فوز النصر

اخبار رياضية
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