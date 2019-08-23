الاتحاد يخالص الأسترالي جورمان

أعلن نادي الاتحاد، الخميس، فسخ عقد الأسترالي ماثيو جورمان لاعب فريقه الأول لكرة القدم بالتراضي، وإجراء مخالصة مالية مع اللاعب الذي انضم إلى النادي الغربي في يوليو 2018.
وأقدم النادي الغربي على الاستغناء عن اللاعب، بعد أن حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 3 لاعبين أجانب في بند الاستثمار لفترة مؤقتة.
هذا وقدم أنمار الحائلي رئيس الاتحاد شكره للاعب الأسترالي على ماقدمه للفريق خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي.وفق “الرياضية”.
وكان الاتحاد تعاقد مع جورمان قادماً من نادي سوون سامسونغ الكوري الجنوبي لمدة موسمين.