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اخبار رياضية > عمر السومة على دكة الاهلي أمام العدالة بالدوري السعودي
23/08/2019   2:00 م

عمر السومة على دكة الاهلي أمام العدالة بالدوري السعودي

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كشف الكرواتى برانكو ايفانكوفيتش المدير الفنى لفريق أهلى جدة تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه العدالة، الذى سينطلق فى الثامنة إلا عشر دقائق من مساء اليوم الخميس، على ملعب “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتواجد المهاجم السورى عمر السومة على مقاعد بدلاء فريق أهلى جدة، فى مباراة الليلة، بعد المشكلة الأخيرة، التى نشبت بين المدرب الكرواتى والمهاجم السورى، خلال مباراة الهلال فى إياب دور الـ16، من دورى أبطال أسيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم لمصالحة جماهيره عقب توديع منافسات دورى أبطال آسيا على يد الهلال بنتيجة المبارتين 4-3 فى الأسبوع الماضى.وفق “أخبار 24”.

ويقود هجوم الأهلى فى مواجهة اليوم الثنائي دجانينى تافاريس وعبد الفتاح عسيرى، فى ظل تواجد السومة على مقاعد البدلاء.

عمر السومة على دكة الاهلي أمام العدالة بالدوري السعودي

اخبار رياضية
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