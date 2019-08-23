حسين عبدالغني: أنا صاحب القرار الأول والأخير في الاعتزال

علَّق حسين عبدالغني، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي موقفه من الاعتزال والانتقادات التي تعرض لها فريقه عقب الخروج من منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال.
وأوضح عبد الغني أن الأهلي قدم أداء جيداً أمام الهلال في مباراتي آسيا، ونافس بشكل قوي إلا أنهم لم يوفقوا في النهاية، كما أن الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال ليس نهاية المطاف، إذ أمامهم مشوار آخر وتحدٍ جديد.
كما دافع عبدالغني عن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد انتقادات الجماهير، مؤكدا أنه من الظلم الحكم على الجهاز الفني بشكل متسرع، خاصةً أن الفريق في أول الطريق وما زال المشوار طويلاً.وفق “أخبار 24”.
وشدّد على أنه هو صاحب القرار أولا وأخيرا في اعتزال كرة القدم، مشيراً إلى أنه سيتوقف عن المشاركة عند إحساسه بعدم القدرة على العطاء.