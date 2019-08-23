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أخبار محلية > رسالة خاطئة من الموارد البشرية في “الغذاء والدواء” للموظفين تسبب لغطاً.. فما الذي حدث؟
23/08/2019   8:59 ص

رسالة خاطئة من الموارد البشرية في “الغذاء والدواء” للموظفين تسبب لغطاً.. فما الذي حدث؟

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أثارت رسالة بريد إلكتروني خاطئة أرسلتها إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للغذاء والدواء لمنسوبيها حالة لغط كبيرة؛ بسبب احتوائها على كشوفات برواتب جميع العاملين في الهيئة.

وبحسب موظفي الهيئة وما تداولته مصادر مطلعة، فإن الرسالة كشفت عن ارتفاع أجور بعض الموظفين لتتراوح رواتب قيادات في الإدارة العليا بين 50 ألف ريال و 120 ألف ريال شهرياً.

وأوضح الموظفون أن إدارة الموارد البشرية اتخذت عدة خطوات لتدراك الخطأ؛ حيث قامت بإرسال بريد إلكتروني لجميع منسوبي الهيئة أرجعت سبب وصول الرسالة الأولى إلى خلل فني، داعيةً إلى حذف الرسالة وعدم تداولها.وفق “أخبار 24”.

ولفتوا إلى أنها اتخذت خطوة ثانية من خلال الدخول على إيميلاتهم والقيام بحذف الرسالة الخاصة بكشوفات الرواتب، إلى جانب التلويح بتطبيق المادة الـ53 من دليل الموارد البشرية.

رسالة خاطئة من الموارد البشرية في “الغذاء والدواء” للموظفين تسبب لغطاً.. فما الذي حدث؟

أخبار محلية
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