نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > المحكمة التجارية تُلزم رئيساً تنفيذياً سابقاً بدفع نحو 153 مليون ريال لإحدى شركات التأمين
23/08/2019   8:57 ص

المحكمة التجارية تُلزم رئيساً تنفيذياً سابقاً بدفع نحو 153 مليون ريال لإحدى شركات التأمين

+ = -
690

أصدرت المحكمة التجارية بالرياض أمس (الخميس) حكماً يلزم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق بإحدى شركات التأمين، بدفع 152.7 مليون ريال للشركة.

وقالت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” في بيان لها أنه تم تحديد 8 سبتمبر المقبل موعدا لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى المحكمة، وأن للمحكوم الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، لافتة إلى أن الحكم لن يكون له أي أثر مالي على الشركة في الوقت الحالي.

وكانت الشركة رفعت دعوى في نوفمبر من العام 2017 للمحكمة ضد المسؤول السابق، مطالبة باسترداد أموال للشركة حصل عليها دون وجه حق، والتعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها.وفق “أخبار 24”.

المحكمة التجارية تُلزم رئيساً تنفيذياً سابقاً بدفع نحو 153 مليون ريال لإحدى شركات التأمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885059560.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.