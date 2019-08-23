بالفيديو.. أعمال التحسين بتقاطع عبدالله بن سعود مع خالد بن الوليد بلغت 85 %

نشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو يوثّق مستوى الإنجاز في أعمال التحسين المروري؛ لتقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 85 %.
وكانت أمانة الرياض قد أعلنت في 8 يونيو الماضي، عن البدء بمعالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، موضحة في خارطة للتقاطع المسارات المفتوحة للمركبات خلال فترة التحسين.
فيديو لأعمال تنفيذ التحسين المروري لتقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد التي بلغت نسبة إنجازه الى 85% pic.twitter.com/maFbgHE96u
— عداد مشاريع الرياض (@AddadRuh) August 23, 2019
وفق “أخبار 24”.