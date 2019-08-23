التسجيل في رياض الأطفال بالقصيم عبر “نور” يبدأ الأحد المقبل

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم بدء التسجيل برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام “نور”، يوم الأحد المقبل، في المستويين الثاني والثالث للفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات، ومن 5 سنوات إلى أقل من 6 سنوات.
وأوضح مدير عام التعليم بالقصيم صالح الجاسر أن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مبيناً أن المبادرة تسعى لدمج الصفوف الأولية “بنين وبنات”، مع مراحل الطفولة المبكرة وإلحاقها في مدارس البنات.
وأكد الجاسر أن دمج الصفوف الأولية يهدف لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال، مما سيحقق نتائج تعلم أفضل، ترتفع معها مستويات التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
من جانبه، نبّه مدير إدارة الاختبارات والقبول علي الزميع، إلى ضرورة متابعة قائدة مدرسة الطفولة المبكرة لعمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال، من تسجيل وقبول ونقل ومطابقة بيانات، مع الأخذ في الاعتبار حذف ولي الأمر للرغبة السابقة المسجلة لابنه بنظام نور، في حال تغيير التسجيل لروضة أخرى.وفق “أخبار 24”.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أكملت استعداداتها لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة التي تضم الفئات العمرية 4 – 9 سنوات “بنين وبنات” في 53 مدرسة، لردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المباني الدراسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية.