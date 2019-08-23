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أخبار المناطق > “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لإدانتهما في جريمة تستر بالدمام
23/08/2019   8:52 ص

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لإدانتهما في جريمة تستر بالدمام

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من الجنسية السورية؛ لإدانتهما في جريمة تستر تجاري بالدمام.

وجاء التشهير بالمواطن والمُقيم بعد ثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط باستخدام سجله التجاري بمجال التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالدمام، حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 160 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه.

وتضمن الحكم الصادر عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لإدانتهما في جريمة تستر بالدمام

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