تعرف علي التفاصيل الكاملة لحـادث سقوط بريطاني أثناء ممارسته رياضة الطيران المجنح

أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً تفصيلياً حول وقوع حـادث عرَضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح، وهو بريطاني الجنسية، ضمن فعاليات “موسم السودة”، ما تسبب في سقوطه في منطقة جبلية وعرة، ووفـاته بعد خلل في التوازن.
وأوضحت أن المغامر البريطاني يتبع شركة “إكستريم” الرياضية، ويدعى أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عاماً)، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع باشرت موقع الحـادث عند الساعة 11:47 من صباح يوم أمس الأربعاء 20 ذي الحجة 1440هـ في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جداً.
وأضافت أن فرق الإنقاذ عملت على الوصول لموقع سقوطه وتهيئة نقل جثمانه لمسافة 100 متر من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطة استطاع طيران الأمن التمركز فيها، ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.
ولفتت الإمارة إلى أن السفارة البريطانية بالرياض تابعت الحـادثة، وشكرت الجهات المعنية في المنطقة على متابعتها وتقديمها للتسهيلات اللازمة لوصول ذوي الفقيد للمملكة؛ تمهيداً لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن الفريق الفني والرياضي في الشركة المشغلة لرياضة الطيران المجنح في موسم السودة عمل على كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة قبل بدء الاستعراض، والتي تتم بشكل مستمر للتأكد من كافة معايير السلامة ومناسبة الأجواء والطقس للاستعراض.
وأشارت إلى أن طائرة هيلوكوبتر أقلَّت خمسة من الممارسين للطيران المجنح من الجنسيات النرويجية والفرنسية والإيطالية والأسترالية، والخامس من الجنسية البريطانية؛ وهو الذي سقط وتوفـي؛ حيث انطلق المغامر بسرعة عالية تجاوزت 100 ميل/ ساعة، إلا أنه لم يتمكّن من تقدير المسافة في النزول السريع؛ ما تسبب في إحداث خلل في التوازن لم يمكّنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي والصحيح، ما اضطره للاصطدام بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.
وأفادت التقارير الأولية بأن الحـادث عرضيّ ووقع أثناء انطلاقه باتجاه المهبط المُعد لذلك بمحطة التلفريك برجال ألمع؛ حيث سقط بعد أن قطع مسافة بين نقطة انطلاقه ونقطة سقوطه تقدر بـ2.5 كيلومتر تقريباً. وقد جرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.