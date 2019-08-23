“البنتاجون” يكشف تفاصيل مقـتل حمزة بن لادن

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تفاصيل عن مقـتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، وذلك بعد أن أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتـله، في مقابلة تليفزيونية.
وأوضحت أن حمزة بن لادن قُتـل في عملية أمريكية خاصة، داخل أفغانستان على مقربة من الحدود مع باكستان، وأن العملية كانت جواً وبراً، حيث كانت تستهدف قادة في تنظيم القاعدة.
وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية الشهر الجاري أن حمزة قُتـل خلال العامين الأخيرين، في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، فيما رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتـله أو نفيه علناً.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الخارجية الأمريكية وصفت حمزة “بالزعيم الناشئ في القاعدة”، وأنه هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وخصصت مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات عن مكانه، بعد أن صُنف “إرهابياً عالمياً”.