الجهات الأمنية بحائل تبحث عن فتاة اختفت من منزل ذويها بعد زيارتها لأحد المولات

تبذل الجهات الأمنية بحائل جهودا حثيثة للبحث عن فتاة سعودية، تبلغ من العمر 23 عاماً، عقب اختفائها فجراً من منزل ذويها قبل 10 أيام، بعد أن ذهبت ووالداها لأحد المولات في اليوم السابق لاختفائها.
وكانت الفتاة توجهت برفقة والديها من قريتهم إلى مول في حائل، واستأذنت للذهاب لأحد المحلات، وتأخرت لأكثر من نصف ساعة، وعادت تحمل كيساً، وأثناء عودتهم سألت أمها عن كيف يكون المنزل بدونها، فأخبرتها بأنها من أهم أعمدة المنزل، ووجودها يضفي جمالاً عليه، وبعد الفجر، اختفت الفتاة ومعها الكيس.
ومن يومها لم يُعثر على الفتاة أو ما يؤدي للوصول إليها، حيث أبلغ والدها الجهات الأمنية، التي استنفرت للبحث عنها، فيما تبين وجود عطل في كاميرات المول، وفقا لـ “سبق”، بسبب وجود ترميم شامل، فلم تتمكن من تتبع كيفية حصولها على ذلك الكيس.
كما أن الفتاة لم تتعرض للعنف، وهي من المدلّلات في المنزل، ولم يُلاحظ عليها أي تصرف يلفت النظر، إلا ذلك السؤال الذي وجهته لوالدتها، ولم ترغب الأم في تفتيش الكيس الذي كان معها، ظنا منها أنه يضم أشياء خاصة بها.