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أخبار محلية > بالفيديو.. خالد العقيلي يودّع مشاهديه بعد توقف برنامج “تم”
23/08/2019   12:54 ص

بالفيديو.. خالد العقيلي يودّع مشاهديه بعد توقف برنامج “تم”

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في كلمات وداعية للمشاهدين، أعلن المذيع خالد العقيلي في مقطع فيديو، وقف برنامج “تم” الذي كان يُذاع على القناة السعودية، وعلق في حسابه على تويتر بعبارة “قصة برنامج تم توقفت ولربما عادت يوماً لنستكمل فصولها”.

ونشر “العقيلي” تغريدات تحدث فيها عن البرنامج منها “شكراً لمن منحنا ثقته ووقته الثمين ليتابعنا، أو تابع وعاتب مهدياً لي نقداً نوّر به طريقي وأبصرت به عيوبي، أو أكرمني بدعوة صادقة أو كلمة محفزّة”.

كما شكر أعضاء فريق البرنامج الذين وصفهم بأنهم كانوا “خير سند”، مقدماً الاعتذار لمن قصّر في التجاوب مع شكاويهم. ومضيفاً أنه آن الأوان لصناعة برنامج تلفزيوني جديد يتواءم مع المرحلة الحالية.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خالد العقيلي يودّع مشاهديه بعد توقف برنامج “تم”

أخبار محلية
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