بداية من الغد.. منع استيراد علب السجائر غير الحاملة للأختام الضريبية

أفادت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنها ستمنع بداية من يوم غد (الجمعة) استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية صالحة ومفعّلة.
وأوضحت أن تطبيق المنع سيجري بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك تنفيذاً لأحكام نظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بين دول مجلس التعاون.
وأشارت الهيئة إلى أن الختم الضريبي يأتي على شكل ملصق أو رمز مشتمل على بيانات رقمية مشفرة يجري تفعيله إلكترونياً.وفق “أخبار 24”.
وألزمت الهيئة قبل أشهر مستوردي منتجات التبغ بالحصول على الأختام الضريبية، وسيمنع ابتداء من 18 نوفمبر القادم بيع وتداول أي علب سجائر لا تحمل أختاماً ضريبية.