نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بداية من الغد.. منع استيراد علب السجائر غير الحاملة للأختام الضريبية
23/08/2019   12:50 ص

بداية من الغد.. منع استيراد علب السجائر غير الحاملة للأختام الضريبية

+ = -
651

أفادت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنها ستمنع بداية من يوم غد (الجمعة) استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية صالحة ومفعّلة.

وأوضحت أن تطبيق المنع سيجري بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك تنفيذاً لأحكام نظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بين دول مجلس التعاون.

وأشارت الهيئة إلى أن الختم الضريبي يأتي على شكل ملصق أو رمز مشتمل على بيانات رقمية مشفرة يجري تفعيله إلكترونياً.وفق “أخبار 24”.

وألزمت الهيئة قبل أشهر مستوردي منتجات التبغ بالحصول على الأختام الضريبية، وسيمنع ابتداء من 18 نوفمبر القادم بيع وتداول أي علب سجائر لا تحمل أختاماً ضريبية.

بداية من الغد.. منع استيراد علب السجائر غير الحاملة للأختام الضريبية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885059495.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.