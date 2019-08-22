يجذب “متحف دار المدينة المنورة” زائري طيبة من داخل المملكة وخارجها، لمشاهدة آثار ارتبطت بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يحويه من مجسمات ومقتنيات من تلك الفترة لاستعراض إرث وتاريخ وثقافة المدينة المنورة قديماً.
واستعرض المدير التنفيذي للمتحف المهندس حسّان طاهر أبرز محتويات المتحف ومنها أجزاء من كسوة الكعبة المشرّفة عبر التاريخ الإسلامي ومقتنياتها، إلى جانب العملات النادرة التي استخدمت في المدينة المنورة على مدى عصورها المختلفة منذ العهد النبوي وتتابعت عبر التاريخ الإسلامي حتى اليوم.
كما يضم المتحف قطعاً فخاريةً تعود إلى العهد الثامن من العصر الأموي، وبعض المخطوطات الإسلامية والمجوهرات والمقتنيات النادرة التي تعود لفترة ما قبل الإسلام، ومجموعة أخرى من التّحف والمجوهرات والملابس والقطع التي تميّز بها تراث المدينة المنورة القديم.
وبيّن طاهر أن المتحف يضم قاعات وأركاناً تمكّن الزائر من استعراض تاريخ المدينة ومعالمها المشهودة، عبر مشاهد ومجسّمات هُيئت حسب علم التاريخ والآثار، كما تكشف المعروضات إرث وحضارة المدينة المنورة وعبق تاريخها المجيد، بدءاً بمراحل السيرة النبوية وصولاً إلى العهد السعودي.
وأضاف “طاهر” أن المتحف، الذي أسّسه الدكتور عبدالعزيز كعكي، يهدف إلى الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم النبوية النبيلة، وتفعيل انتماء المواطن والمقيم والزائر لطيبة الطيبة وتاريخها وتراثها وثقافتها، والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكوّنة لذلك التاريخ.
ويعمل بالمتحف كادر إرشادي متخصّص بعدة لغات منها الإنجليزية والتركية والأوردية والماليزية. بالإضافة إلى فريق الضيافة، كما حقق إنجازات مهمة في مقدمتها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الدراسات الإسلامية، وجائزة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية.