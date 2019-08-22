“هيئة الرياضة” تطلق المنصة المجانية لمشاهدة مباريات الدوري مباشرةً

أطلقت هيئة الرياضة اليوم الخميس رسمياً منصتها الإلكترونية ( GSA.Live ) لتوفر خدمة البث المباشر لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكلٍ مجاني، كما ستنقل المباريات عبر القنوات السعودية الرياضية.
وتسمح الخدمة للجماهير بمشاهدة المباريات من داخل المملكة أو خارجها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، مع البث الحي والمباشر للمباريات، كما ستقدم لاحقاً المقتطفات والإحصائيات وردود أفعال اللاعبين والأجهزة الفنية الحصرية، لتضع عشاق اللعبة في قلب الحدث.
وستكون المنصة هدفاً مهماً للجماهير التي تستخدم الهواتف الذكية لمتابعة مباريات وأخبار فرقها، حيث ظهر ذلك الشغف بوضوح الموسم الماضي عندما شاهد أكثر من 1.8 مليون مشجع ديربي الرياض بين النصر والهلال، في بث حي على الإنترنت في رقم قياسي غير مسبوق.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المنصة أعلن عنها الأحد الماضي في حفل تدشين الدوري السعودي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بمشاركة نجوم الدوري السعودي المحترفين السابقين السويدي ويلهامسون والبرازيلي كماتشو والكويتي بشار عبد الله، وعدد من نجوم الدوري الحاليين.