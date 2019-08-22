“آل الشيخ” يشارك في افتتاح جامع “فخر المسلمين” في الشيشان غدًا

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ برئاسة وفد المملكة في افتتاح جامع “فخر المسلمين” يوم غدٍ، الذي يعد أكبر جامع في جمهورية الشيشان برعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف، ومشاركة وفود إسلامية من عدد من الدول.
وتأتي مشاركة المملكة انطلاقاً من دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وتشجيع أي عمل يخدم الإسلام ويسهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي.
ويضم الوفد المرافق لآل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدداً من مسؤولي الوزارة.
يشار إلى أن جامع ” فخر المسلمين ” بني في مدينة شالي بالجمهورية الشيشانية ويُعد من أكبر الجوامع بأوروبا، كما يعد تحفة معمارية إسلامية حديثة بني على طراز البوابات الأربع المتناظرة التي يقابل بعضها بعضا ويتكون الجامع من طابقين بالإضافة إلى القبو.وفق “أخبار 24”.
ويأخذ الجامع شكلاً مربعاً ويصل طول الضلع فيه إلى 65 متراً ، ويبلغ طول أسس الجامع الخراسانية 100 متر، وتبلغ المساحة الشاغرة للمسجد 9.700 متر مربع، وتبلغ القدرة الاستيعابية للجامع في الداخل 20 ألف مصل، وفي الخارج 100 ألف مصل، كما بني بجانبه أربعة أبنية خاصة فيها أماكن الوضوء، وتحيط بالمسجد مناطق خضراء تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع.