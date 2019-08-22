قالت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إنها أنجزت نسبة كبيرة من أعمال التأسيس في الجوانب المختلفة الهندسية والإنشائية والتصميمية للمحطة.
وذكرت “المجموعة” أنها فتحت الباب لاستقطاب العديد من الكفاءات الصحافية والفنية المختلفة، للعمل في المحطة التلفزيونية المهتمة بالشأن الاقتصادي والمالي والإخباري، مرحبة بالكفاءات الإعلامية الأخرى لكل من يريد يتقدم للانضمام إلى هذه المنظومة الإعلامية عبر الموقع الإلكتروني www.basharq.com.
وقالت “الأبحاث والتسويق”، إنها ستعلن قريباً موعد إطلاق “بلومبيرغ الشرق”.
يذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وقّعت اتفاقية شراكة مع “بلومبرغ إل بي”، لإطلاق قناة تلفزيونية “بلومبرغ الشرق” لخدمة أخبار الأعمال التجارية والمالية والعامة باللغة العربية، إضافة إلى إذاعة وخدمات إعلامية رقمية.
وفق “أخبار 24”.