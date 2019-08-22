وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه “الشخص المُختار” لشن حرب تجارية على الصين كان يجب أن تقع منذ وقت طويل مضى من قبل رؤساء أمريكيين سابقين.
وقال ترامب في تصريحات صحافية في البيت الأبيض إن الصين حصلت على 500 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال الخمس أو الست سنوات الماضية، بالإضافة إلى سرقة حقوق الملكية الفكرية، والكثير غير ذلك.
وأضاف أنه بات لزاما على شخص ما أن يتحرك إزاء ذلك الوضع ولتحقيق تلك المهمة، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: “أنا المختار” للقيام بذلك.
وكان ترامب فرض رسوماً بملايين الدولارات على عدد من المنتجات والواردات الصينية، وينتظر أن يعلن عن رسوم جديدة على سلع أخرى بحلول الأول من سبتمبر المقبل، وذلك على الرغم من تحذيرات أصدرها صندوق النقد الدولي بأن هذه الحرب التجارية ستتسبب في حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة، وستنعكس سلباً على معدل النمو العالمي.
وفق “أخبار 24”.