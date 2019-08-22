أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن الرسومات بكل أنواعها تعد ملكًا لأصحابها مدى الحياة، محذرة من عقوبات تقع على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة المالية.
وأوضحت الهيئة أن الرسومات تعد من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، حيث يملك المؤلف حقوقها الأدبية والمالية، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن من صاحب الحق.
وأشارت إلى أن أحكام النظام تؤكد أن الحق الأدبي لا يسقط أبداً سواء كان صاحب الحق حياً أو ميتاً، مبينة أن الحق المالي يسقط بناءً على الاتفاق أو العقد مع صاحب الحق في حال تم التنازل عن الرسمة لشخص أو جهة.
وحذرت من فرض عقوبات لكل من يخالف أحكام النظام بالتعدي على المصنفات المحمية، تصل إلى عقوبة الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال، فضلا عن إمكانية إغلاق المنشأة التي ساهمت في الاعتداء على صاحب الحق مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي.
وبينت أنه في حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإمكانية فرض عقوبة السجن وشطب الترخيص.