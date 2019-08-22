تنفيذ حكم القَتل قصاصاً في مواطن قتَل اثنين بصدم سيارتهما متعمداً عدة مرات

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القَتل قصاصاً في أحد المواطنين بمدينة الرياض، لقَتله اثنين من المواطنين بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً بسبب خلاف بينهم.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على المواطن نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني بتهمة قَتل المواطنين خالد بن سعد آل شبيب، وغازي بن عبدالله الدبيان.
وأوضحت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقَتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، حيث جرى تنفيذ حكم القَتل قصاصاً بالجاني اليوم الخميس في مدينة الرياض .