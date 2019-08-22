أبو نخاع: تغريدة السومة .. «المعنى في بطن الشاعر»

أكد صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر اليوم في أول مباراة له في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددا على صعبوتها.
وقال لـ”الاقتصادية”، “نحن نلعب أمام النصر حامل اللقب، نحترم قوتة كفريق بطل، ويعد بكل المقاييس أفضل فريق موجود في الدوري، إضافة إلى أنه دعم قائمته بلاعبين جدد، ولديه استقرار في الجانب الفني، وثقتنا في الله ثم في الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بتقديم مباراة افتتاحية جميلة”.
وشدد على أن النصر لا يتأثر بغياب أي لاعب، وقال “النصر فريق كبير، والأندية الكبيرة لا تتاثر بغياب عنصر أو اثنين أو حتى خمسة لاعبين، ويملك البديل ولديه لاعبين دوليين في دكة البدلاء، شاهدناهم الموسم الماضي وكانوا مؤثرين. وكما أن النصر لديه غيابات، نحن لدينا غيابات، ولم نغلق ملف العنصر الأجنبي”.
وعن قوة النصر الهجومية، قال “لم نضع في الحسبان خشية هجوم الخصم أو الخوف من مقابلة أي فريق مهما كانت الأسباب، وهجوم النصر يعد أقوى خط هجوم، ومع ذلك لا نخشى أن نتلقى نتيجة كبيرة، لأننا نملك لاعبين قادرين أن يكونوا في مستوى الحدث”.
وحول تغريدته عن إمكانية التعاقد مع السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، قال “التغريدة كانت سؤالا فقط لا أكثر ولا أقل، وكنت أسأل هل السومة متاح فقط. أعرف قيمته وقيمة ناديه، وأحترمهما، ونعرف علاقة الأهلي بالسومة، وهي علاقة متينة ويربطهما الانتماء، والكل يتمنى وجوده في فريقه وليس فقط ضمك، ولم أصرح بأننا فاوضناه أو حتى نفكر في مفاوضته، والسؤال كان له مغزى واحد فقط، والمعنى في بطن الشاعر كما يقال، ولا يمكن في يوم من الأيام أن أدخل في علاقة تؤدي إلى توتر مع الأندية الأخرى”.
وكشف عن عدم وصول البطاقة الدولية للمغربي محسن ياجور بسبب حقوق ناديه، وقال “خاطبنا الرجاء المغربي. لا أخفي سرا أن الرجاء يطالبنا بمبالغ انتقال اللاعب حتى يرسل البطاقة الدولية. نسعى إلى حل الموضوع في غضون الساعات القليلة المقبلة حتى يتمكن من المشاركة في اللقاء”.