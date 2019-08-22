إصابة هوساوي تبعثر أوراق مدرب النصر محلياً وآسيوياً

سيدخل البرتغالي فيتوريا مدرب النصر مباراة اليوم أمام ضمك وسط ظروف غير متوقعة، وذلك بعد أن أكد الجهاز الطبي غياب قائد الفريق ومدافعه عمر هوساوي بسبب الإصابة، لينضم إلى يحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وعبد الفتاح آدم، وغياب المحترف البرازيلي بيتروس بسبب وصول خطاب من الفيفا يلزم إيقاف اللاعب للقاء واحد بسبب حصوله على بطاقة حمراء في آخر لقاء خاضه مع فريقه البرازيلي السابق ساو باولو.
وما زال فيتوريا يفاضل بين الثنائي عبد الله مادو وعبد الإله العمري ليحل أحدهما بديلاً عن هوساوي المصاب في لقاء اليوم.
وسيكون فيتوريا مجبراً على اللعب بالبدلاء عبد الإله العمري وعبد الله مادو في خط الدفاع، وذلك خلال مباراة السد المقبلة في ذهاب ربع النهائي الآسيوي، حيث أكد مصدر مسؤول في نادي النصر أن القائمة الآسيوية التي رفعت يوم الأحد الماضي شهدت استبعاد فيتوريا للمدافع البرازيلي مايكون ليحل بدلاً عنه المغربي نور الدين أمرابط.وفق “الشرق الأوسط”.
وأكدت مصادر أن إصابة هوساوي عبارة عن كدمة قوية في المفصل ويعمل الجهاز الطبي في نادي النصر على التسريع من عملية تعافي اللاعب من خلال القيام بجلسات علاجية مكثفة.
ويأمل فيتوريا أن يتمكن هوساوي من التعافي قبل اللقاء الآسيوي.