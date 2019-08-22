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اخبار رياضية > المسلم: جهاد جاهز بـ «الانفرادي»
22/08/2019   1:34 م

المسلم: جهاد جاهز بـ «الانفرادي»

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أكد عبدالله المسلم مدير الكرة في نادي الرائد جاهزية السوري جهاد الحسين؛ للمشاركة في مباراة الاتحاد غدا ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم أنه لم يدخل في التدريبات لأربعة أيام، وقال “جهاد لاعب خبرة ومحترف ومنذ ترك التعاون وهو يتدرب انفراديا؛ لذلك عندما وقّعنا معه فضّل المدرب بيسنيك هاسي؛ إشراكه مباشرة في التدريبات بعد خضوعه لاختبارات فنية”.

وأضاف “قرار مشاركة اللاعب في المباراة بيد هاسي؛ لقد انضم إلى المعسكر وهو جاهز ورهن إشارته”.

وكانت إدارة الرائد قد وقعت مع الحسين؛ قادما من التعاون، كما وقعت أيضا مع محمد الدوسري؛ قادما من الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة عام.وفق “الإقتصادية”.

المسلم: جهاد جاهز بـ «الانفرادي»

اخبار رياضية
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