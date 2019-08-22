الاتفاق يضم عبدالله الخطيب و هشام الفرحان

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالله الخطيب.
ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدافع عبدالله الخطيب أثناء توقيع عقود انضمامه إلى صفوف فارس الدهناء لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لمدة سنة إضافية.
ومن جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، رئيس النادي الأهلي، أحمد الصائغ والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل على تعاملها الراقي ودورهما في نجاح الصفقة في إطار العلاقة القوية بين الناديين.
كما أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع هشان الفرحان؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.وفق “المواطن”.
ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب خط وسط فريق الروضة، هشام الفرحان، أثناء توقيع عقود انضمامه إلى فارس الدهناء رسميًّا لمدة 5 سنوات مقبلة.
ومن جانبها، وجهت إدارة نادي الاتفاق الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الروضة الفيصل بن إبراهيم الخنيفر على تعامله الراقي ودوره في نجاح الصفقة في إطار العلاقة القوية التي تربط الناديين.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.