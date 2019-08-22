الشمراني.. هداف «المحترفين».. الغائب الأبرز

باتت معادلة ناصر الشمراني، لرقم ماجد عبدالله قائد النصر السابق في الأكثر تتويجاً بلقب هداف الدوري السعودي مهددة، مع احتمال غيابه عن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم، نظير عدم انضمامه لأي ناد حتى الآن.
ومع تبقى نحو 9 أيام على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية وعدم اقترابه من أي فريق لأندية دوري المحترفين، يظل هداف دوري المحترفين 5 مرات مواسم “2008 و2009 و2011 و2012 و2014″، بعيداً عن الظهور في أقوى الدوريات.
وكان الاتحاد آخر فريق دافع عن ألوانه الشمراني، بعد أن انضم إليه قادماً من نادي الشباب، النادي الذي ظهر فيه نبوغه الكروي بعد رحلة احتراف مع الهلال امتدت من 2013م حتى 2017.
ويظل اسم المخضرم ناصر الشمراني “ماركة مسجلة” للهداف والقناص طبقاً لإحصائياته التهديفية في دوري المحترفين بمجموع 162 هدفاً من خلال 270 مباراة، حيث كانت أول مشارك له في الدوري السعودي موسم 2004/2003، فيما كانت أخر مشاركة له الموسم الماضي مع الاتحاد، ولم يسجل رغم تسجيله في الدور الأول بذات الموسم 7 أهداف بشعار الشباب قبل الانتقال للفريق الغربي.وفق “الرياضية”.
ويعقد الشمراني آماله في الالتحاق بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل اقفال “الميركاتو” الصيفي في 31 أغسطس الجاري.