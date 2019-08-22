“المالية” تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2019 من برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر أغسطس 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.261 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أنه تم تقسيم الإصدارات إلى ثلاث شرائح الأولى، تبلغ 1.415 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.183 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلاديا، والشريحة الثانية، تبلغ 258 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.628 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلاديا.
فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 588 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.109 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلاديا.وفق “أخبار 24”.