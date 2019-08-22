نجح أطباء بقسم النساء والولادة في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استئصال ورم ليفي لسيدة ستينية تحمل رحمين داخل تجويف الحوض، في حالة طبية نادرة.
وأوضح الطبيب المعالج استشاري النساء والتوليد الدكتور عبدالله نجمي وفقاً لـ “سبق”، أن المريضة كانت تعاني آلاماً في منطقة البطن والحوض وبعد عمل الفحوصات اللازمة ومن ضمنها إجراء منظار تشخيصي، تبيّن وجود ورم ليفي ضاغط على الرحم.
وأضاف نجمي أنه تبيّن أثناء الفحص كذلك وجود رحمين منفصلين؛ الأول ملاصق للجدار الأمامي للبطن والثاني متضخم بشكل كبير داخل تجويف الحوض، مبيناً أن هذه حالة من النادر حدوثها للسيدات بهذا العمر، مما استدعى تدخلاً جراحياً.
وبيّن أنه جرى استئصال الرحم المتضخم من خلال عملية جراحية، والتأكد من عدم وجود خلايا سرطانية وتنظيف المنطقة المحيطة بالورم، مضيفاً أن النتائج المخبرية أظهرت وجود ورم ليفي بجدار الرحم بطول 13 سم، وتم استئصاله وكان ذلك سبباً في إنهاء آلام المريضة.