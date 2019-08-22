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أخبار محلية > المواطن المُعتدَى عليه في ماليزيا يكشف التفاصيل.. المعتدي استفز شقيقه وأساء للمملكة
22/08/2019   10:47 ص

المواطن المُعتدَى عليه في ماليزيا يكشف التفاصيل.. المعتدي استفز شقيقه وأساء للمملكة

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كشف الموطن محمد الحريري، الذي تعرّض لاعتداء بالضرب من شخص من جنسية عربية في ماليزيا قبل أيام، تفاصيل الاعتداء عليه، مبيناً أن المشكلة حدثت بسبب تطاول المُعتدي على المملكة واستفزاز شقيقه.

وأوضح الحريري وفقاً لـ “عكاظ”، أنه كان في رحلة مع عائلته في العاصمة كوالالامبور قبل 7 أيام، وأثناء دخولهم الفندق ظهر الشخص المعتدي الذي بدأ في مضايقتهم وإطلاق عبارات مسيئة ضد المملكة، ليرد عليه قائلاً: “المملكة أشرف بقاع الأرض”.

وأضاف أنه في اليوم التالي أثناء وجودهم في مطعم الفندق لتناول الإفطار، وجد ذلك الشخص يدخل في ملاسنة ومناوشة مع شقيقه وحاول ضربه، ليتدخل هو لإنهاء الخلاف ففاجأه المعتدي بضربه بطبق على رأسه ووجهه ما أدى لإصـابته بنزيف حاد قبل أن يلوذ المعتدي بالفرار.

وبيّن أن المواطنين السعوديين المتواجدين اتصلوا على فرق الإنقاذ التي نقلته للمستشفى؛ حيث أجرى عملية جراحية لتعرضه لإصـابات متنوعة، وتواصلوا مع سفارة المملكة التي تابعت الحـادثة، مشيراً إلى أن محققة من الشرطة زارته في المستشفى لأخذ أقواله، وتم القبض على المعتدي .

المواطن المُعتدَى عليه في ماليزيا يكشف التفاصيل.. المعتدي استفز شقيقه وأساء للمملكة

أخبار محلية
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