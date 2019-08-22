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اخبار رياضية > العين يفوز علي #الشعلة بهدف نظيف في إفتتاحية #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان
22/08/2019   5:40 ص

العين يفوز علي #الشعلة بهدف نظيف في إفتتاحية #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان

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حقق العين انتصاراً على ضيفه الشعلة بنتيجة 1-صفر بأمضاء علي خرمي في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ليتقدم العين خطوة مع فرق الصدارة في إفتتاحية #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان.

 

العين يفوز علي #الشعلة بهدف نظيف في إفتتاحية #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان

اخبار رياضية
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