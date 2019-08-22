بالصور.. بلدية محافظة الخرج تقوم بصيانة وتأهيل ساحة البلدية بمركز السلمية

تواصل إدارة الحدائق وعمارة البيئة أعمالها للحدائق وساحات البلدية والتي تم فيها عمل صيانة لساحة البلدية بمركز السلميه حيث عملت على تركيب عدد من الألعاب الترفيهية للأطفال و صيانه المسطحات الخضراء .
هذا وأكد رئيس البلدية على الدور الجماعي والمتكامل من بين البلدية و المواطن والأسرة في التوعية للأبناء في الحفاظ على الممتلكات العامة في الحدائق والساحات البلدية من العبث والتي تسعى البلدية فيه أن توفر كل الأمكانيات لتحسين الحدائق وتأكيد التواصل المستمر ببين البلدية والمواطن عبر وسائل التواصل الرسمية للبلدية عبر الرقم الموحد 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية في التويتر @kharjmun1