نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. بلدية محافظة الخرج تقوم بصيانة وتأهيل ساحة البلدية بمركز السلمية
22/08/2019   5:35 ص

بالصور.. بلدية محافظة الخرج تقوم بصيانة وتأهيل ساحة البلدية بمركز السلمية

+ = -
911

تواصل إدارة الحدائق وعمارة البيئة أعمالها للحدائق وساحات البلدية والتي تم فيها عمل صيانة لساحة البلدية بمركز السلميه حيث عملت على تركيب عدد من الألعاب الترفيهية للأطفال و صيانه المسطحات الخضراء   .

هذا وأكد رئيس البلدية على الدور الجماعي والمتكامل من بين البلدية و المواطن والأسرة في التوعية للأبناء في الحفاظ على الممتلكات العامة في الحدائق والساحات البلدية من العبث والتي تسعى البلدية فيه أن توفر كل الأمكانيات لتحسين الحدائق وتأكيد التواصل المستمر ببين البلدية والمواطن عبر وسائل التواصل الرسمية للبلدية عبر الرقم الموحد 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية  في التويتر @kharjmun1

بالصور.. بلدية محافظة الخرج تقوم بصيانة وتأهيل ساحة البلدية بمركز السلمية

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885059389.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.