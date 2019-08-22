تعرّف على “ابتسام الشهري” أول امرأة تشغل منصب متحدث “التعليم”.. وبماذا غرّدت بعد تعيينها؟

أصدر وزير التعليم العام الدكتور حمد آل الشيخ قراراً أمس (الأربعاء) بتكليف 4 إعلاميين بمناصب قيادية في الوزارة، بينهم ابتسام الشهري، التي تقلدت منصب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.
وتعد ابتسام الشهري أول امرأة تشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، وهي من الكفاءات النسائية المشهود لها في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.
وسبق لها العمل كمعلمة لغة إنجليزية لمدة 17 عاماً، كما أنها إحدى المبتعثات لبرنامج خبرات، وتم اختيارها من قبل وزارة التعليم للابتعاث في الولايات المتحدة الأمريكية.
ابتسام الشهري حاصلة على ماجستير تربية موهوبين، وسبق لها حضور العديد من المؤتمرات الدولية والندوات المتخصصة في استراتيجية التعليم.وفق “أخبار 24”.
وبعد قرار تعيينها دشّنت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم حسابها على موقع “تويتر”، وكتبت قائلة في أول تغريدة لها: “تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكافة وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة”.