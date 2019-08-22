وجّهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، تحذيراً لقائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة من ارتكاب 5 مخالفات أثناء القيادة، كما طلبت منهم القيادة بحذر واتباع الأنظمة المرورية.
وأكّدت إدارة المرور على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة، عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها وضرورة توفر الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر.
إلى جانب عدم زيادة أبعاد الحمولة عن الحد المسموح به، والالتزام بالسير بالمسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات، فضلاً عن تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.
وفق “أخبار 24”.