نبّهت وزارة الصحة أولياء الأمور إلى عددٍ من المواصفات التي يجب توافرها في الحقيبة المدرسية للطلاب لكي تكون آمنة صحياً.
وذكرت الوزارة أنه ينبغي أن يكون حزام الكتف مبطناً، وأن تحتوي الحقيبة على جيوب متعددة لتوزيع الوزن، وألا تكون الحقيبة بكتف واحدة.
وأشارت إلى أمر مهم يجب مراعاته وهو أن يكون وزن الحقيبة أقل من 10% من وزن الطالب.
ونصحت بعدم استخدام الحقائب ذات العجلات كونها لا تتناسب مع حجم الطالب، وقد تسبب له آلاماً في الظهر والكتف.
وبوجه عام، يجب أن تكون الحقيبة مصنعة من مواد ذات وزن خفيف “القماش، الصوف أو ما يماثلها”، وأن تكون مقاومة للماء وقابلة للتنظيف وذات جودة ومتانة.
وفق “أخبار 24”.