أبرز مزاياه مكافأة شهرية.. فتح باب التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” بهيئة الزكاة والدخل

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن موعد التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الثانية، والذي يستهدف حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية.
ويبدأ استقبالُ طلبات الراغبين بالانضمام للبرنامج ابتداءً من اليوم الأربعاء، وحتى الخميس الموافق 12 سبتمبر، فيما سيتم إعلان النتائج يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر.
ويهدف برنامج بناء الكفاءات تدريب الكوادر الوطنية في بيئة عملية تساعدهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل، في تخصصات القانون، المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإحصاء.
ويقدم البرنامج عدة مزايا للمقبولين، منها تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، ومكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، ورصيد إجازة سنوية، وحضور دورات داخل الهيئة أو خارجها.وفق “أخبار 24”.