بعد تحليلها عينات لمنتجات تجميلية متداولة، حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، من منتج تجميلي للعناية بالشعر؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.
ووفقاً لنتائج التحليل، يحتوي المنتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل مما قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج اسم “Alpha Hair Care Mask CLAY & KERATIN HOT OIL”، حيث أوصت الهيئة بعدم استخدامه والتخلّص منه، خصوصاً التشغيلة رقم 010 وتاريخ صلاحيتها حتى 2022.
كما شدّدت “الغذاء والدواء” على أهمية الشراء من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، مشيرةً إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة سحب التشغيلة من الأسواق ومنع دخوله.
وفق “أخبار 24”.