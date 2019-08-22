“النصر” يمنح لاعبيه مكافآت “الدوري” و”آسيا”.. وراتب شهر يوليو الماضي

أعلنت إدارة نادي النصر صباح اليوم (الخميس)، برئاسة الدكتور صفوان السويكت، عن إيداع مكافآت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والبالغة 400 ألف ريال، في حسابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وكشفت إدارة الفريق الأصفر أنها ستودّع في حسابات اللاعبين، مكافآت التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى راتب شهر يوليو الماضي.
وذكرت أن ذلك يأتي حرصاً من مجلس إدارة نادي النصر على تجهيز الفريق الأول واستقراره بشكل كامل، قبل انطلاقة منافسات الدوري؛ حيث يواجه الفريق الأول نادي ضمك مساء اليوم الخميس في استاد الملك فهد الدولي.وفق “أخبار 24”.