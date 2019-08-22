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أخبار محلية > الخطيب: المملكة تستهدف الوصول لـ100 مليون سائح وتسعى لتكون ضمن أكبر خمس دول سياحية
22/08/2019   5:22 ص

الخطيب: المملكة تستهدف الوصول لـ100 مليون سائح وتسعى لتكون ضمن أكبر خمس دول سياحية

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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد الخطيب إنه من المأمول أن تصبح المملكة واحدة ضمن أكبر خمس دول سياحية في العالم.

وأكد في تصريح عقب حفل سوق عكاظ بموسم الطائف أن المملكة قادمة وبقوة في مجال السياحة، مستشهداً في ذلك بما قاله ولي العهد في أكثر من مناسبة.

وأضاف: “المملكة تستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح، وهي قادرة على ذلك”.

وأبان أن السياحة رافد اقتصادي رئيس ومن المجالات التي تحظى بدعم القيادة، وتتطلب أن يسعى رجال الأعمال للاستثمار فيها، مشيراً إلى أن مواسم السعودية ستشهد على مدى السنوات الخمس القادمة نقلة نوعية وفق الخطط المرسومة لها.وفق “أخبار 24”.

الخطيب: المملكة تستهدف الوصول لـ100 مليون سائح وتسعى لتكون ضمن أكبر خمس دول سياحية

أخبار محلية
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