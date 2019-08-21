وفاة أحد المصابين بـ”العنقز” في التأهيل الشامل بالقنفذة.. وذووه يحملون المركز المسؤولية ويطالبون بالتحقيق

تُوفي أمس الثلاثاء أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة كان مصاباً بمرض جدري الماء “العنقز”، وحملّ ذووه المركز مسؤولية وفاته، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لتحديد سبب الوفاة هل بسبب “العنقز” أم مرض معد آخر.
وكان المركز شهد مؤخراً تسجيل 3 حالات إصابة بـ”العنقز”، وهو ما دعا “صحة القنفذة” للتحرك لاتخاذ إجراءات وقائية سريعة بإعطاء النزلاء اللقاحات اللازمة.
وقال أحمد الربعي شقيق المتوفى إنهم أدخلوا اثنين من أشقائه لمركز التأهيل الشامل قبل 8 سنوات، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أن أحدهما توفي قبل عام بسبب ضعف المناعة وقلة الأكسجين، وأن الآخر ويدعى “موسى الربعي” توفي أمس، وأنهم علموا لاحقاً أنه كان مصابا بـ”العنقز”.
وناشد الربعي، أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف أساب وفاة شقيقيه هل كانت بسبب العدوى أم الإهمال، وذلك لضمان سلامة بقية النزلاء حتى لا يلاقوا مصير شقيقيه.
يذكر أن “العنقز” يظهر في شكل بقع حمراء على الصدر أو البطن أو الظهر، ومن ثم تنتقل لبقية أجزاء الجسم، قبل أن تتحول فقاقيع مليئة بالسوائل، وتتحول بعدها إلى تقرحات، ويصاحب ذلك ارتفاع درجة الحرارة، وضعف وإعياء وحكة شديدة، وزكام وآلام وقيء، وغيرها من الأعراض.