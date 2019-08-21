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أخبار محلية > “العدل” تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات
21/08/2019   5:08 م

“العدل” تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات

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أعلنت وزارة العدل عن تدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات، وذلك بعد تطبيقه بمصر.

وقالت الوزارة، إنها بالتعاون مع وزارة الخارجية بدأت بتفعيل النظام في سفارة المملكة وقنصلياتها في المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن تم تدشين الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في مصر في ذي القعدة الماضي.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تتوسع تلك الخدمة لاحقاً لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه أواخر شهر ذي القعدة المنصرم بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.وفق “أخبار 24”.

“العدل” تدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات

أخبار محلية
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