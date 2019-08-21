النصر يفتح مدرجاته مجانا أمام حاملي تذاكر التتويج

أعلنت إدارة نادي النصر،الأربعاء، تقديم تذكرة مجانية لكل مشجع يحمل تذكرة مباراة التتويج الموسم الماضي في مباراة الافتتاح أمام ضمك.
ويفتتح النصر حملة الدفاع عن لقبه الخميس أمام الوافد الجديد فريق ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد في الرياض.
وبينت إدارة النادي العاصمي أن هذه الخطوة تأتي تقديراً وامتناناً لكل من حضر وساند الفريق في مباراة الباطن واحتفظ بتذكرة التتويج بالكأس الإستثنائي.
وأكدت على أن تقديم التذاكر المجانية لحضور مباراة الفريق أمام ضمك سيتم عند احضار تذكرة التتويج وذلك في مقر النادي أو متجر النصر أو في يوم المباراة في ملعب الملك فهد الدولي.وفق “الرياضية”.
وتوج النصر بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، في الجولة الختامية من الدوري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مطارده الهلال.