«الاتحاد السعودي لكرة القدم» يعتمد لجنة الحكام للدورة (2019 – 2023)

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل لجنة الحكام للدورة (2019-2023) بتكليف الحكم الإنجليزي جايكوب كولين رئيسا للجنة حتى الإنتهاء من تعيين خبير تحكيمي دولي خلال الفترة القادمة، وتعيين الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشاراً والسعودي يوسف ميرزا أحمد نائباً، وعضوية كل من: عبدالله الشلوي وعبدالرحمن التويجري وعبدالعزيز العقيليي.
ويعد الإنجليزي جايكوب كولين مدير تقنية الـVAR في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ 2017 حتى الان، وسبق له التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز من عام 2008 حتى 2017.
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أعضاء لجنة المسابقات خلال الدورة من 2019 إلى 2023 حيث أعتمد نعيم البكر رئيسا للجنة، و عبد الله الدخيل نائبا للرئيس وعضوية كل من محمد الجميعي والفيصل الخنيفر وعبدالمجيد العميم.وفق “أخبار 24”.
وعلى نفس الجانب اعتمد الاتحاد السعودي نزيه النصر رئيسا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية وعضوية كل من : فايز المالكي وعبدالعزيز الحميدي وناصر اليوسف وهيف الفويه.